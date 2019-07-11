شكرا لقرائتكم الزمالك يستغل تراجع الأهلى لضم طاهر طاهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن دخول طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، حسابات القلعة البيضاء، بشكل كبير خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي أوقف مفاوضاته مع المقاولون العرب لضم طاهر طاهر، وهو ما يجعل هناك إمكانية لإتمام الصفقة بمقابل مادى مناسب وعدم مزايد النادي الأحمر على اللاعب.

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وأضاف المصدر، أن طاهر طاهر لاعب جيد وصغير السن، وسيكون إضافة قوية فى المستقبل ويمكن تسويقه لتحقيق فوائد مالية كبيرة، بخلاف الاستفادة من قدراته الفنية بشكل جيد.

وتراجع الأهلي عن صفقة طاهر طاهر، بعد تجديد إعارة رمضان صبحى من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لمدة موسم آخر، خلال الأيام الماضية، ليتم غلق ملف التعاقد مع لاعب المقاولون خاصة أن الثنائى يجيد اللعب فى نفس المركز.

ويستعد الزمالك للدخول فى مفاوضات مع مسئولو المقاولون خلال الساعات المقبلة لحسم صفقة طاهر طاهر بشكل رسمى، خاصة بعدما كان هناك ترحيب من جانب مسئولو ذئاب الجبل برحيل اللاعب للنادي الأهلي ووصلت المفاوضات للاتفاق على القيمة المالية لإتمام الصفقة.