شكرا لقرائتكم الشناوى يتلقى عروض فرنسية وتركية للرحيل عن الأهلي وأندية عربية بالصورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انهالت العروض الخارجية على محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب والنادي الاهلي خلال الفترة الماضية عقب ظهوره الجيد مع الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.
وتألق محمد الشناوي نجم المنتخب الأول خلال مشوار الفراعنة في البطولة رغم خروج مصر من دور الـ16 للبطولة الافريقية على "يد" جنوب أفريقيا السبت الماضي إلا أنه قدم مستويات جيدة إستحق على أثرها الحصول على لقب أفضل حارس فى الدور الأول من بين كل حراس المنتخبات الـ24 المشاركة فى البطولة.
وتلقى الشناوي خلال الأيام الماضية عروضاً من 4 أندية في فرنسا وتركيا بجانب عرضيين من أندية عربية وينتظر الشناوي وصول هذه العروض بشكل رسمي من أجل مناقشتها مع إدارة الاهلي .
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