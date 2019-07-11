شكرا لقرائتكم اجتماع اللجنة الفنية بإتحاد الرماية لتحديد المشاركين فى بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجتمع اللجنة الفنية بإتحاد الرماية، الأربعاء المقبل لتحديد قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة أفريقيا، المقرر لها الفترة من 15 إلى 27 سبتمبر المقبل .

وتعتبر البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث تقام المنافسات الأفريقية فى الجزائر.

وستشارك مصر فى هذه البطولة فى منافسات المسدس والبندقية، حيث يستعد حاليا اللاعبين لخوض البطولة.