شكرا لقرائتكم اجتماع اللجنة الفنية بإتحاد الرماية لتحديد المشاركين فى بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تجتمع اللجنة الفنية بإتحاد الرماية، الأربعاء المقبل لتحديد قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة أفريقيا، المقرر لها الفترة من 15 إلى 27 سبتمبر المقبل .
وتعتبر البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث تقام المنافسات الأفريقية فى الجزائر.
وستشارك مصر فى هذه البطولة فى منافسات المسدس والبندقية، حيث يستعد حاليا اللاعبين لخوض البطولة.
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