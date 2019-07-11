شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك السابق يرشح حسام البدرى لتدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح أحمد سمير ظهير أيمن الزمالك السابق، حسام البدري رئيس نادي بيراميدز الحالى والمدير الفنى الأسبق للنادي الأهلي، لتولى المسئولية الفنية لمنتخب مصر خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى المقال بعد خروج الفراعنة من كأس الأمم الأفريقية.

وقال ظهير الزمالك السابق، فى تصريحات صحفية أن حسام البدرى الأفضل فى الوقت الحالى لتدريب المنتخب لأنه على دراية كبيرة بقدرات لاعبى الفراعنة وله سجل كبير من البطولات عندما تولى تدريب الأهلي سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى.

وأوضح أحمد سمير أن حسام البدرى غاب عن مجال التدريب لمدة عام كامل مما يجعل لديه طموح للعودة بقوة بعد نجاحه فى المجال الإدارى مشددا أن رئيس بيراميدز هو الأصلح لقيادة المنتخب بالوقت الحالى.