شكرا لقرائتكم المحاضر تامر فكري يشارك في فعاليات كأس العالم لليد للناشئين فى مقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الإتحاد الدولي لكرة اليد، على اختيار المحاضر الدولي المصري تامر فكري، للمشاركة في فعاليات بطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها مقدونيا أغسطس المقبل، كمراقب ومحاضر للحكام المشاركين بالبطولة.

وأيضا اختار الاتحاد الدولي الحكمين الدوليين المصريين علاء حسن وحسام معتمد للتحكيم في نفس البطولة.

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وأبدى تامر فكري سعادته باختياره للمشاركة في هذا المحفل الكبير الذي يشهد مشاركة عدد من المحاضرين الدوليين ويحظى أيضا باهتمام الاتحاد الدولي للعبة، مشيدا في الوقت ذاته بالتقدم الذي يشهده التحكيم المصري في كرة اليد وأثمر عن ظهور عدد من الحكام الذين يتم اختيارهم للمشاركة في البطولات العالمية والقارية.

وأشاد فكري بالثنائي المصري علاء حسن وحسام معتمد اللذان قدما مستوى متميز في إدارة مباريات مونديال مقدونيا، خاصة أن ظهور أي حكم مصري بشكل متميز لا يقل عن ظهور المنتخب الوطني بشكل متميز أيضا في المنافسات الدولية، مؤكدا أن ثقته كبيرة في قدراتهما التحكيمية.

وسيشارك المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2000 سيشارك في بطولة العالم المقرر إقامتها في مقدونيا خلال الفترة من 6 الى 18 أغسطس المقبل، ويقود المنتخب مجدي أبوالمجد ونجح معه في التتويج بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة.