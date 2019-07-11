شكرا لقرائتكم تعرف على راتب باسم مرسى حال عودته للزمالك .. القبض غير العقد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، راتب باسم مرسى مهاجم الزمالك، حال عودته لصفوف القلعة البيضاء، مرة أخرى خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

كشف مصدر مطلع بالزمالك، أن باسم مرسى حال عودته سيتقاضى 3.5 مليون جنيه فى الموسم القادم وفقا للعقد القائم بينه وبين القلعة البيضاء.

Advertisements

قال المصدر أن باسم مرسى قبل انتقاله لنادي لاريسا اليونانى فى الميركاتو الصيفى الماضى على سبيل الإعارة وقع عقود جديدة مع الزمالك لمدة موسمين، وتم وضع راتبه فى الموسم الأول 5 ملايين جنيه وفى الموسم الثانى 6 ملايين جنيه.

أضاف المصدر أن مجلس الزمالك أتفق مع باسم مرسى أن يكون قيمة راتبه الفعلى 3.5 مليون جنيه وبالفعل وقع اللاعب على تنازل عن مليون و 500 ألف جنيه من راتب الموسم الأول و مليونى و 500 ألف جنيه من راتب الموسم الثانى.

وتضاءلت فرص عودة باسم مرسى لصفوف الزمالك، فى ظل رغبة النادي الأبيض فى انتقال اللاعب لنادي جديد خلال الميركاتو الصيفى المقبل.