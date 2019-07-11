شكرا لقرائتكم الأهلى يخطط لخطف "كيجو" الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهالت العروض على مصطفى مكاوى "كيجو" لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك من أندية الدورى لكرة السلة، للانتقال إلى أحدها فى الموسم الجديد.

وقال كيجو فى تصريحات صحفية : "تلقيت عدة عروض أبرزها من فريق منافس للزمالك فى الدورى" ، قائلا : "هذا النادي غريم الزمالك لكن لن يتم الرد على العرض فى الوقت الحالى"، فى إشارة منه إلى النادي الأهلي .

Advertisements

ويمتد عقد كيجو مع الزمالك لموسم أخر، ويسعى مسئولى القلعة البيضاء لتجديد عقد اللاعب، للاستفادة من خدماته فى الموسم الجديد.

ولعب كيجو دورا بارزا فى تتويج الزمالك ببطولة دورى السوبر، بعد غياب سنوات عن التتويج، بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة ليحقق اللقب للمرة الثالثة عشر فى تاريخه.