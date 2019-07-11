شكرا لقرائتكم هذا كل ما أنجزته الأولى عالميا لسيدات الإسكواش الموسم المنتهي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش تربعها على عرش الاسكواش الموسم المنتهي بأفضل أداء ونتائج، حيث حصدت 7 ألقاب. ونشرت رنيم فيديو لابرز مبارياتها الموسم الماضي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك وعلقت عليه: سعيدة جدا الحمد لله لإنهاء موسم 2018/2019 بـ 7 ألقاب 15 مباراة متتالية بدون هزيمة جائزة سفيرة الأخلاق الحسنة جائزة أفضل لاعبة في الموسم Advertisements جائزة أفضل مباراة في الموسم جائزة أفضل كرة ملعوبة شكر جزيل لفريق العمل و أسرتي لدعمهم المستمر وإن شاء الله موسم جديد أفضل. وتربعت رنيم على صدارة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش في ديسمبر الماضي بعد أن انهت هيمنة نور الشربيني على الصدارة والتي دامت ل 14 شهرا متتاليا.

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