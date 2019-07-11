اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019 ورحيل طارق حامد...

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جدة - عمرو شويل اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019، يخوض نادي الزمالك بقيادة خالد جلال مرانه اليوم في الرابعة والنصف عصرا بملعب بلاندري بمنطقه أجروسي الجبلية في قبرص وذلك استعدادا للقائه الودي غدا الجمعة أمام فريق أمونيا القبرصي.

اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019، وتعد ودية الزمالك مع أمونيا بمثابة آخر وديات الفريق الأبيض في معسكره الخارجي بقبرص حيث ستعود البعثة البيضاء إلي القاهرة يوم السبت المقبل استعدادا لخوص مباريات الدوري المتبقية للفريق أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي المقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر والتي ستنتهي يوم ١٩ من شهر يوليو الجاري.

اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019، وكان قد خاض الأبيض 3 وديات في معسكره الحالي في قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في شهر يوليو الحالي.

اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019، يستأنف لاعبو الفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباتهم في الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس بملعب بلاندري بمنطقه أجروسي الجبلية في قبرص. اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019، ويحاول الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق، تجهيز اللاعبين لاستئناف المباريات المتبقية من بطولة الدوري العام، حيث يتبقى للزمالك 3 مبارايات حاسمة يواجه فيه الجونة والإسماعيلي ثم الأهلي فى المباراة الأخيرة لتحديد بطل الدوري العام الموسم الجاري. اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019، خاض الزمالك مباراتين ثلاثة وديات خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا فى قبرص، الأولى كانت يوم الجمعة الماضى أمام إيل ليماسول وخسرها الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ثم التعادل فى الودية الثانية أمام فاماغوستا بنتيجة 3/3، والودية الثالثة أمام دوسكا اليوم الأربعاء وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، ثم مواجهة أمونيا. اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019، وتقرر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة يوم السبت المقبل، حيث سيختتم الفريق معسكره فى قبرص الجمعة تمهيدًا للعودة إلى القاهرة فى اليوم التالى. Advertisements اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019، ويستعد الزمالك من خلال معسكره فى قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى. اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019، اشترط نادي الزمالك، الحصول على 10 ملايين دولار، ما يعادل 166 مليون جنيه مصرى نظير الموافقة على رحيل طارق حامد، خلال الميركاتو الصيفى الجارى. اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019، وشهدت الساعات الماضية، تلقى نادي الزمالك، عرضا رسميا من نظيره اتحاد جدة السعودى للحصول على خدمات طارق حامد خلال الميركاتو الصيفى. أخبار الزمالك اليوم الخميس 11 - 7 - 2019، وكشف مصادر أن عرض اتحاد جدة يقضى بانتقال طارق حامد للنادي السعودي نظير سداد 2 مليون دولار للقلعة البيضاء، وهو ما رفضه مجلس إدارة النادي.

اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019، قامت مي طه خليل سفير مصر في قبرص والقنصل أحمد بسيوني ومستشار السفارة ماجد مهاب بزيارة معسكر فريق الزمالك بفندق إقامته فى منطقه أجروسي الجبلية.

وكان في استقبال وفد السفارة اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك وخالد جلال المدير الفني وأيمن حافظ المنسق العام وعبدالحميد بسيوني المدرب العام وأيمن طاهر مدرب الحراس.

اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019، ووجهت السفيرة الدعوة لبعثة الزمالك على مأدبة الغذاء بمدينة نيقوسيا التي تبعد عن أجروسي ٤٥ دقيقة، وأبلغت السفيرة تحياتها إلى مرتضى منصور رئيس النادي مشيرة إلى أنها تلقت اتصالات من عدد من المصريين لحضور لقاءات الزمالك الودية، كما أهدى علاء مقلد درع القلعة البيضاء للسفيرة ووجه لها الشكر.