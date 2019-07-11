شكرا لقرائتكم كيف أفسد معسكر إسبانيا انتقال إسلام عيسى لصفوف الأهلي ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابتعد إسلام عيسى صانع ألعاب النادي المصري، عن دائرة المرشحين للانتقال لصفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعدما كان ضمن العناصر المطلوبة لتدعيم القلعة الحمراء، فى الأيام الأولى من فترة التنقلات.

وكشف مصدر مطلع داخل الأهلي، عن أن معسكر القلعة الحمراء المقام حاليا فى إسبانيا كان سببا رئيسيا فى صرف النظر عن صفقة إسلام عيسى، خاصة بعدما شهد المعسكر تألق الثنائى أحمد الشيخ وأحمد حمودى بشكل ملفت للنظر، ليظهر اتجاه داخل القلعة الحمراء، بتفضيل استمرار الثنائى والتراجع عن ضم صانع ألعاب المصري.

وقال المصدر، إن إنهاء مجلس إدارة الأهلي إجراءات صفقة تمديد عقد إعارة رمضان صبحى فى الأيام الأولى من معسكر أسبانيا كان له دورا كبيرا كذلك فى تجميد المفاوضات مع إسلام عيسى ووكيل أعماله، خلال الأيام الماضية.

ودخل إسلام عيسى فى حسابات نادي بيراميدز للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى، حيث عرض الأخير مليونى دولار على النادي المصري للاستغناء عن خدمات اللاعب ولا تزال المفاوضات قائمة بين الناديين فى الوقت الحالى لحسم الصفقة.