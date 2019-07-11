شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب يعلق على عودته ورأيه في أجيري وموقفه من استبعاد وردة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى طارق سليمان طبيب منتخب الشباب استعداده للعمل في الجهاز الفني الحدي للمنتخب الأول والمزمع تشكيله في الفترة القادم.

ولا يمانع طارق سليمان في العودة إلي جهاز المنتخب من جديد بعد أن عمل في جهاز المنتخب خلال فترة تولي برادلي مسئولية تدريب منتخب مصر .

وعلق طارق سليمان على استعداده للتواجد في التشكيل الجديد للجهاز الفني للمنتخب الأول قائلا، "انا ابن المنتخبات ومستعد للعمل وخدمة مصر في أي وقت" .

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عبر سليمان عن حزنه الشديد لخروج منتخب مصر من بطولة أفريقيا بهذا الشكل ومن دور الـ 16 مشيرا الي أن مسئولية الخروج يتحملها كاملة أجيري والذي لم يكن له أي رؤية او لمحات فنية إلي جانب أن اختياراته للاعبين كانت خاطئة تماما وشابها غياب العدالة في اختيار العناصر، بخلاف أنه اختار بعض العناصر لم يكونوا يستحقون التواجد في المنتخب.

يرى سليمان أنه عمرو وردة لم يكن يستحق الاستمرار في المنتخب بعد واقعة التحرش وكان من المفترض أن يقوم أجيري باستبعاده في الحال من معسكر المنتخب وأن استمرار اللاعب في النهاية يعد قرار المدير الفني، وأن ربيع ياسين سبق وأن أن استبعد اللاعب من منتخب الشباب من بطولة أمم إفريقيا للشباب بسبب سوء السلوك وهي البطولة التي توج بها الفراعنة الصغار.

وعن المقارنة بين بوب براديلي مدرب الفراعنة السبق وأجيري أكد سليمان أنه يوجد فارق كبير بينهما وأن الأول مدرب علي مستوي عالي وهو من كان له دور في ظهور نجومية بعض اللاعبين ومنهم محمد صلاح والنني وانه كان يأخذ رأي ضياء السيد وقتها في الأمور الفنية وأن غياب التوفيق وقتها حرمه من الصعود بالمنتخب للمونديال أما أجيري فهو مدير فني مستواه متواضع ولا يستعين برأي هاني رمزي في شئ ويعتمد علي مساعده مشيرا الي ان هاني رمزي "مظلوم" ولم يكن صاحب الكلمة العليا في الجهاز الفني.