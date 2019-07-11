شكرا لقرائتكم مارسيلو ومحارب وأجاي على رأس المطوبين فى بيراميدز من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى الوقت الذى أرتبط أكثر من أسم فى تشكيلة نادي بيراميدز بالانتقال للأهلى خلال الميركاتو الصيفي القادم، دخل أكثر من لاعب أهلاوي دائرة اهتمام بيراميدز.

ويكشف الخليج 365 أسماء لاعبي الأهلى المطلوبين فى بيراميدز، وهم حسين السيد وإسلام محارب والنيجيري جونيور أجاي، حيث قام مسئولو بيراميدز بإستطلاع رأي الثلاثي فى مسألة انضمامهم لبيراميدز فى الموسم الجديد، ويحتاج بيراميدز للتعاقد مع جناح مميز وظهير أيسر لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، بعد اقتراب النادي من ضم أحمد علي مهاجم المقاولون وهداف الدوري العام.

وكان الأهلى قد حدد احتياجاته من بيراميدز وهى التعاقد مع مدافع، والأمر ينحصر بين الثنائي أحمد أيمن منصور وعلي جبر، فيما يدخل نبيل دونجا دفندر بيراميدز الحسابات بقوة، وخرج محمد مجدي قفشة من قائمة المرشحين من لاعبي بيراميدز للانتقال للأهلى فى الصيف لوجود أكثر من لاعب مميز فى الأهلى يلعبون بنفس مركزه.