شكرا لقرائتكم اجتماع مجلس إدارة اتحاد الملاكمة 28 يوليو الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع مجلس إدارة إتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم يوم 28 يوليو الجارى ، لمناقشة عدة أمور هامة فى الإتحاد . Advertisements من جهته أكد غنيم أن هذا الإجتماع سيشهد تحديد موعد الجمعية العمومية العادية للإتحاد المقرر إنعقادها فى شهر سبتمبر المقبل . و أكد على اعتماد العمومية للميزانية و الحساب الختامى للإتحاد و إعتماد خطة النشاط للموسم المحلى الجديد 2019 / 2020 .

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