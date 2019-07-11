"امضى وامشى" .. أحدث شروط الزمالك لرحيل طارق حامد...

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جدة - عمرو شويل وضع مسئولو نادي الزمالك، شرطا جديدا، للموافقة على رحيل طارق حامد ، لاعب وسط القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفى الجاري. طارق حامد مع منتخب مصر طارق حامد .. اتحاد جدة يقدم عرضا رسميا طارق حامد ، أصبح مطلوبا فى الدوري السعودي، بعد تلقى عرضا رسميا من نادي اتحاد جدة، خلال الأيام الماضية، للحصول على خدماته، فى الميركاتو الصيفى. طارق حامد طارق حامد .. الزمالك يطالب بالتوقيع أولا ويشترط مسئولو نادي الزمالك، توقيع طارق حامد ، على طلب للرحيل عن القلعة البيضاء، حتى لا يتعرض النادي الأبيض لهجوم من جانب الجماهير الرافضة لرحيل اللاعب والتأكيد على أن عدم استمراره بناءا على رغبته الشخصية وليس بسبب تمسك النادي برحيله. Advertisements طارق حامد جماهير الزمالك ترفض رحيل طارق حامد وترفض جماهير الزمالك رحيل طارق حامد نهائيا خلال الميركاتو الصيفى الجارى، لكونه عنصر أساسى بالقلعة البيضاء، حيث قام الجمهور بعمل هاشتاج "طارق حامد مش للبيع" فور وصول العرض السعودى للاعب القلعة البيضاء. ورغم تلميح مسئولو الزمالك، لرفض بيع طارق حامد لكن كشفت الكواليس وجود ترحيب ببيعه حال وصول العرض المادى لرقم مناسب يحقق استفادة مادية كبيرة للنادي، خاصة أن اللاعب يرحب بالرحيل وخوض تجربة الاحتراف. طارق حامد مع الزمالك

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