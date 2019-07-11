اخبار الرياضه

هاليب أول رومانية تتأهل إلى نهائي ويمبلدون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم هاليب أول رومانية تتأهل إلى نهائي ويمبلدون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدمت سيمونا هاليب أداء رائعا لتصبح أول لاعبة رومانية تتأهل لنهائي فردي السيدات في ويمبلدون للتنس بعد أن فازت يوم الخميس على الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة الثامنة بنتيجة 6-1 و6-3.

وشقت هاليب طريقها للدور قبل النهائي بسهولة، وكان من المتوقع أن تواجه اختبارا صعبا يوم الخميس في مواجهة سفيتولينا، لأنها سبق أن خسرت أربع مرات من إجمالي سبعة لقاءات أمام اللاعبة الأوكرانية.

واستغرق أول شوطين 20 دقيقة قاتلت فيهما كل لاعبة على كل نقطة فيما بدا أنها ستكون مواجهة كلاسيكية بينهما، لكن سرعان ما خسرت سفيتولينا إرسالها وفشلت في الحفاظ ولو على شوط واحد من أشواط إرسالها في المجموعة الأولى. وانتهت المباراة بعد 73 دقيقة فقط حين سددت اللاعبة الأوكرانية ضربة خلفية في الشبكة.

وتأهلت هاليب لمواجهة الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين الأميركية سيرينا وليامز بطلة ويمبلدون سبع مرات والتشيكية باربورا ستريتسوفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاليب أول رومانية تتأهل إلى نهائي ويمبلدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا