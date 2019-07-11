شكرا لقرائتكم 23 مليون يورو تنقل باو لوبيز إلى روما الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني انتقال حارسه باو لوبيز لصفوف إيه إس روما الإيطالي لمدة خمسة مواسم، حتى 30 يونيو عام 2024، مقابل 23 مليوناً و500 ألف يورو.

وقال النادي الإسباني في بيان: الحارس الكتالوني سيرحل بعد أن أمضى موسماً واحداً مع الفريق الأول، النادي يعرب عن امتنانه للخدمات التي قدمها الحارس في ذلك الموسم، الذي ارتدى فيه قميص ريال بيتيس، ويتمنى له حظا وافرا في المستقبل.

ومن جانبه، قال الحارس الإسباني في تصريحات لموقع روما على الإنترنت: هذا يمثل خطوة مهمة للأمام في مسيرتي، أنا سعيد بالثقة التي وضعت في من قبل هذا النادي العظيم، مستعد لمواجهة هذا التحدي الكبير.