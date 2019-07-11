شكرا لقرائتكم رئيس نابولي يتهم ريال مدريد بالمماطلة في صفقة خاميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح أوريلو دي لاورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، أن خاميس رودريغيز يريد الانتقال للنادي ولكن طلبات ريال مدريد المالية مبالغ فيها.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن نابولي في مفاوضات متقدمة مع اللاعب، ولكن أتلتيكو مدريد لم يفقد آماله في الحصول على خدمات اللاعب.

وقيل أن خاميس يريد الانتقال لنابولي في صفقة يديرها كارلو أنشيلوتي، الذي درب اللاعب في ريال مدريد وبايرن ميونخ.

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ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات لاورينتيس لصحيفة كوريرو ديلو سبورت الإيطالية، حيث يقول فيها: إن خاميس من أكثر اللاعبين جذبا لوسائل الإعلام بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إنه يريد الانتقال إلينا ولكن ريال مدريد يطلب مبالغ كبيرة.

وأضاف: مهاجم فالنسيا رودريغو مورينو؟ إنه يحبنا كثيراً ولكنه يرفض الرحيل عن إسبانيا.

وعاد خامس لريال مدريد بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ الألماني التي استمرت موسمين.