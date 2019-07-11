ستريم ExTra: مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر كورة لايف MAX PLUS يلا شوت بث مباشر الجزائر...

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يلا شوت بث مباشر، الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر كورة ستار live Yalla يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار كورة اون لاين يوتيوب بث مباشر جودة متعددة الاسطورة بث مباشر الجزائر كورة لايف، وبالرغمن من أن المنتخب الجزائري صاحب أقوى خط هجوم في البطولة برصيد 9 أهداف وأيضا صاحب أقوى خط دفاع فهو لمن يستقبل أي هدف في الأربع مباريات الماضية إلا أن مواجهة اليوم استثنائية، فالأخضر سيحاول رد الهزيمة التي تعرض لها في عام 2015 في نفس الدور وهى البطولة التي توجت بها كوت ديفوار فهل سيكون الأمر معكوسا هذه المرة.

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تشكيل الجزائر الرسمي تعرف عليه الآن: رايس مبولحي – رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال – قديورة – إسماعيل بن ناصر – يوسف بلايلي – رياض محرز – فيجولي – بونجاح