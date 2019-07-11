لحظة بلحظة| متابعة نتيجة مباراة الجزائر وكوت ديفوار “ساحل العاج” اليوم الخميس 11-7-2019...

مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم، تترقب جماهير كرة القدم العربية ومحبي المنتخب الجزائريث في جميع أنحاء الوطن العربي المباراة الهامة والمرتقبة التي ستجمع بعد قليل بين المنتخب الجزائري ومنتخب ساحل العاج في مباراة تعتبر هى قمة مباريات دور الثمانية في بطولة كأس الامم الأفريقية المفامة حاليا في مصر، وتضع الجماهير العربية المحبة لكرة القدم أمالا كبيرا على المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي في التتويج بهذه البطولة بعد خروج منتخب مصر ومنتخب المغرب، وعبر موقعنا عرب فور نيوز سوف نتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة المباراة.

مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم

استطاع المنتخب الجزائري بقيادة المخضرم رياض محرز في أن تقديم عروض ومباريات قوية في هذه البطولة، وكان آخرها في مباراة دور الستة عشر أمام المنتخب الغيني، حيث استطاع المنتخب الجزائري الفوز بالمباراة بنتيجة 3/0، جدير بالذكر أن الفائز من مباراة اليوم سوف يقابل المنتخب النيجيري في الدور نصف نهائي من البطولة، وتعتبر مباراة الليلة أقوى اختبار لمنتخب الجزائر في هذه البطولة نظرا لقوة المنتخب الإيفواري الذي يعتبر من أحد المرشحين للفوز بهذه البطولة.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم

سوف تقام مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019 على أرضية ملعب السويس، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر، والساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا على قناة “تايم سبورت” من خلال التردد الأرضي الخاص بها.

نتيجة مباراة الجزائر وكوت ديفوار

سوف نتابع معكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة فور انطلاقها فتابعونا.