Yalla اونلاين: مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر kora sport يلا شوت نقل يوتيوب مباراة...

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الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت بين سبورت، الجزائر ضد ساحل العاج كورة اون لاين، وتأهل ثعالب الصحراء إلى دور الثمانية بعدما تمكنوا من إقصاء المنتخب الغيني ثلاثية نظيفة، فيما صعد منتخب الأفيال بعد الفوز على مالي العنيد بشق الأنفس بهدف دون رد، تابعوا مشاهدة ماتش الجزائر وكوت ديفوار kora star من خلال قناة bein sport hd max و time sport الاسطورة.

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مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر kora live، وسبق للمنتخب الجزائري وأن ألتقى مع منافسه الإيفواري في 20 مواجهة من قبل على مدار التاريخ، تفوقت ساحل العاج سبع مرات مقابل ست انتصارات للمحاربون وكان التعادل سيد الموقف بينهما في 7 مباريات اليوم يلا شوت حصري.

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نقدم البث المباشر لمباراة الجزائر وساحل العاج التي ستبدأ في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة من أجل الاستمتاع بالمقابلة الحاسمة.

تشكيلة الجزائر الرسمية جاءت كالتالي: حراسة المرمي: رايس مبولحي، الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال، الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز، وفي الهجوم: بغداد بونجاح.