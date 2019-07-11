بث مباشر Sports تونس ومدغشقر ربع نهائي امم افريقيا beIN Max بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ضد مدغشقر...

كورة لايف مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر اليوم، يوتيوب بث مباشر مباراة تونس ومدغشقر لايف اون لاين. يلتقى منتخب تونس أمام نظيره منتخب مدغشقر على ملعب السلام، ويأمل المنتخب التونسي فى تحقيق الانتصار وتجنب المفاجئات، مباراة تونس ومدغشقر تويتر اليوم مباشرة، تونس ومدغشقر بدون تقطيع، تونس ومدغشقر live، مشاهدة تونس ومدغشقر بث مباشر كورة ستار، مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر الأسطورة، مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر كورة اون لاين، تابع لايف مباراة تونس ومدغشقر كورة اون لاين . بينما يطمح منتخب مدغشقر فى حسم الفوز لصالحه والتأهل لنصف النهائى.

تونس ومدغشقر بث مباشر

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وكان منتخب تونس قد تأهل فى وصافة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، حيث تعادل فى لقاء الجولة الأولى أمام منتخب أنجولا بنتيجة 1-1، مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر الآن مباشر بدون تقطيع – مشاهدة مباراةتونس ومدغشقر مباشر hd – مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر مباشر – مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر كورة ستار – مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر – يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر اليوم بدون تقطيع – مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر وفى الجولة الثانية تعادل أيضا مع منتخب مالى 1-1، وفى الجولة الثالثة تعادل سلبيا بدون أهداف مع منتخب موريتانيا، وبدور ثمن النهائى التقى مع منتخب غانا وانتهت المباراة بأشوطها الإضافية بالتعادل 1-1 فيما حسمت ركلات الترجيح كفة المنتخب التونسى.

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مدغشقر Vs تونس.

البطولة : كأس الأمم الأفريقية (ربع نهائي).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 .

الملعب : استاد السلام .

المعلق : رؤوف خليف (من الملعب) .

موعد المباراة :

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

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