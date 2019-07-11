يوتيوب bEiN: يلا شوت مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة الجزائر وكوت...

الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت مباراة الجزائر اليوم ضد كوت ديفوار بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف، حيث يخوض ثعالب الصحراء مباراة هي الأقوى ضمن ربع النهائي من توتال 2019 والتي تستضيفها مصر، يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل لإسعاد الجماهير والمشجعين والوصول على المربع الذهبي، مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار كورة ستار.

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يوتيوب مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر اليوم، وجه إبراهيم كامارا المدير الفني لساحل العاج رسالة إلى الجماهير الجزائرية التي تملأ المُدرجات، أنه لم يكن تمنى أن يواجه الفريقان بعضهما البعض، لأنها ستكون مباراة قتالية وليس صعبة فحسب، ويمتلك الفريق الآخر صفوف قوية ومنظمة جعلت الأداء الخاص بهم ممتازاً للغاية.

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مباراة الجزائر وكوت ديفوار جودة عالية كورة اونلاين، فيما أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الشقيق، أن لقاء الليلة صعب للغاية، خصوصًا أن ساحل العاج قد حقق لقب القاري الأفريقي منذ سنوات ليست ببعيدة، وهذا يجعل الآمال مُعلقة على اللاعبين بشكل كبير، وعلى الرغم من وجود خط دفاعي وهجومي قوي، إلا أننا نخشى المفاجآت، يلا شوت الجديد.

تشكيل منتخب الجزائر: بغداد بونجاح – رايس مبولحي – رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، يوسف عطال – عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، رياض محرز، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي.

تشكيل ساحل العاج: ويلفريد زاها، جوناثان كودجيا – سلفين جبوهو – مامادو باجايوكو، إسماعيل تراوري، ويلفريد كانون، وونلو كوليبالي – ماكس جراديل ، إبراهيم سنجاري، سيري دي، فرانك كيسي.