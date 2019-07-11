Kora بلس: مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين رابط للجوال ماتش منتخب...

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مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت، تقام المواجهة الكبيرة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd max بنقل مباراة الجزائر اليوم على الهواء مباشرة بتعليق حفيظ دراجي، وأيضاً سيتم إذاعة اللقاء عبر البث الأرضي الخاص بقناة تايم سبورت، نرصد رابط كورة لايف لمشاهدة مقابلة الجزائر ضد ساحل العاج مباشرة للمتابعين.

وعين الاتحاد الافريقي الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر kora star جول العرب على أرضية الميدان ويعاونه كلاً من إبراهيم محمد وسافاري، وسيعتمد الكاف تقنية الفيديو ابتداءا من الدور ربع النهائي.

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سيخوض منتخب الجزائر اللقاء بصفوف مكتملة ولن يغيب عنه أي لاعب مؤثر، حيث سيقود بونجاح الهجوم بعد جاهزيته.

أعلن إبراهيما كامارا مدرب كوت ديفوار عن التشكيلة التي ستبدأ مباراة الجزائر بث مباشر وهي: حراسة المرمي: سلفين جبوهو، خط الدفاع: مامادو باجايوكو – إسماعيل تراوري – ويلفريد كانون – وونلو كوليبالي، الوسط: ماكس جراديل – إبراهيم سنجاري – سيري دي – فرانك كيسي، ثنائي الهجوم: ويلفريد زاها – جوناثان كودجيا.