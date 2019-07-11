كورة ستار: مباراة الجزائر وكوت ديفوار يلا شوت بث مباشر kora star رابط كورة اون لاين مشاهدة ماتش...

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كورة ستار مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر، مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشر، رابط بث مباشر الجزائر وكوت ديفوار يلا شوت الجديد حصري كورة اونلاين بدون تقطيع حيث عبر إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب ساحل العاج عن احترامه الشديد لمنتخب الجزائر موضحاًَ أن منتخب محاربو الصحراء فريق رائع، مشدداً على تسجيلهم لتسع أهداف وتحقيقهم 4 إنتصارات وعدم استقبال شباكهم أي حد في البطولة.

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