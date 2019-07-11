هنا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم بالامم .. استقبال تردد الجزائرية...

تنقل القنوات المفتوحة مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في أمم أفريقيا مباشرة اليوم الخميس 12 يوليو، ويبدأ توقيت مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم الساعة 18:00 مساءاً بتوقيت القاهرة، ويتوقع الكثيرون نهاية نتيجة المباراة بفوز وتأهل منتخب محاربي الصحراء في أففتتاح مباريات اليوم ضمن دور الثمانية لكأس أمم افريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار

قناة مفتوحة تنقل مباراة الجزائر وكوت ديفوار على النايل سات مجاناً اليوم، وهي القناة الجزائرية الأرضية programme national وهي قناة تابعة للتلفزيون الجزائري الحكومي، ويمكن من خلال البث الأرضي للقتاة مشاهدة مباراة الجزائر اليوم، وكذلك البث الفضائي بعد فك تشفير البيس التي تبث به القناة على تردد 11680 أفقي على النايل سات.

وتنقل قناة تايم سبورت على البث الأرضي داخل مصر مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في الساعة التاسعة مساءاً لجميع المصريين في الداخل، وهي مباراة تجمع بين أحد أقوى المنتخبات المرشحة لنيل اللقب المنتخب الجزائري ونظيره الموت ديفواري على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وهي المباراة الرابعة للمنتخب الجزائري بعد تحقيق ثلاث انتصارات في المجموعة أخرها على حساب تنزانيا.

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