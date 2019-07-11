كتب: ضياء السقا
بعد أيام من الخروج المهين للمنتخب المصري من بطولة أمم إفريقيا، من دور الـ16، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمحمد صلاح، لاعب ليفربول، أثناء قضائه فترة إجازة في دبي.
وتداول رواد السوشيال ميديا صور تذكارية لصلاح مع معجبيه، وهو مبتمسا، وكأن شيء لم يحدث، بحسب تعبيرهم.
وهاجمت بعض الجماهير، صلاح بحجة أنه عاد لأجازته سريعاً وسافر خارج مصر، لكي ينسى ويبعد عن الضغوط الناتجة بعد الخروج من المنافسات الإفريقية.
اقرأ أيضا: صلاح ’’هيحاسب على المشاريب‘‘.. هل ترك المعسكر لزيارة راموس؟.. وحقيقة الشلة التي يفرضها على الجهاز الفني.. وما سر الأنانية وتحدي الجميع في أزمة وردة؟
وفي سياق متصل، نشر صلاح أول سيلفي له من دبي، عبر حسابه بتوتير، وكتب: "استعدادًا للموسم المقبل".
وكان صلاح قد اعتذر عن خروج مصر من بطولة إفريقيا، وكتب في تغريدة سابقة على “تويتر”: "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من الخروج المهين.. ’’صلاح‘‘ يثير غضب الجماهير على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.