بعد أيام من الخروج المهين.. ’’صلاح‘‘ يثير غضب الجماهير على السوشيال ميديا

كتب: ضياء السقا

بعد أيام من الخروج المهين للمنتخب المصري من بطولة أمم إفريقيا، من دور الـ16، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمحمد صلاح، لاعب ليفربول، أثناء قضائه فترة إجازة في دبي.

وتداول رواد السوشيال ميديا صور تذكارية لصلاح مع معجبيه، وهو مبتمسا، وكأن شيء لم يحدث، بحسب تعبيرهم.

وهاجمت بعض الجماهير، صلاح بحجة أنه عاد لأجازته سريعاً وسافر خارج مصر، لكي ينسى ويبعد عن الضغوط الناتجة بعد الخروج من المنافسات الإفريقية.

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وفي سياق متصل، نشر صلاح أول سيلفي له من دبي، عبر حسابه بتوتير، وكتب: "استعدادًا للموسم المقبل".

وكان صلاح قد اعتذر عن خروج مصر من بطولة إفريقيا، وكتب في تغريدة سابقة على “تويتر”: "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".