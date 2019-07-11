الرومانية سيمونا هاليب الى نهائي بطولة ويمبلدون

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بلغت الرومانية سيمونا هاليب المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون الإنكليزية في كرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-1 و6-3 الخميس.

وباتت هاليب (27 عاما) أول رومانية تحقق هذا الانجاز وهي ستخوض خامس نهائي كبير لها، علما بأنها توجت بطلة لرولان غاروس الفرنسية عام 2018.

وتلتقي هاليب المصنفة سابعة في البطولة، في النهائي الاحد، الفائزة من مباراة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس والتشيكية باربورا ستريكوفا.