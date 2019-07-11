كوسييلني يرفض مرافقة أرسنال في جولته التحضيرية

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أعلن نادي أرسنال الانكليزي لكرة القدم الخميس أن قائده المدافع الفرنسي لوران كوسييلني رفض الالتحاق بصفوفه للمشاركة في الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الاميركية، قبيل انطلاق الموسم الجديد.

ونشر فريق "المدفعجية" بيانا عبر فيه عن خيبته من تصرف قائده جاء فيه "رفض لوران كوسييلني السفر الى الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في الجولة التحضيرية".

وتابع "نشعر بخيبة أمل كبيرة من تصرفات لوران، التي تخالف تعليماتنا الواضحة".

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وختم قائلا "نأمل في أن نحل هذه القضية ولن ننشر اي تعليق إضافي في الوقت الحالي".

وكان كوسييلني (33 عاما) الذي يدافع عن الوان النادي منذ عام 2010، اعلن في وقت سابق انه تلقى عروضا من أندية فرنسية خصوصا بوردو وطلب من ارسنال تحريره من عامه الاخير في عقده للعودة الى بلده.

وخاض المدافع الفرنسي 353 مباراة بألوان "المدفعجية"، وساهم بفوزه بكأس انكلترا ثلاث مرات (2014 و2015 و2017) وبدرع المجتمع في الاعوام ذاتها، وإلى نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الذي خسره امام مواطنه تشلسي الموسم المنصرم، واختير لارتداء شارة القيادة مطلع الموسم الماضي بعد اعتزال القائد السابق المدافع الالماني بير ميرتيساكر.

وخاض كوسييلني 51 مباراة دولية وحرمته الإصابة في وتر أخيل من المشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف الماضي في روسيا والتي كان لقبها من نصيب منتخب بلاده.