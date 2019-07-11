القضية لم تغلق .. تقارير تكشف تفاصيل جديدة فى قضية أحمد أحمد وطلب تعاون مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن السلطات الفرنسية باتت تمتلك في الوقت الحالي العناصر الكافية التي تسمح لها بالإسراع من التحقيقات في القضايا المتعلقة باستغلال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمنصبه.

وقال موقع "فوت أفريك" المغربي على لسان أحد مصادره: "القضية لم تتوقف أبدا، لكنها تتسارع الآن، يمتلك المحققون عناصر كافية لمعاينة الادعاء وطلب طلبات الشراء، والتي ينبغي أن تسمح لهم بالوصول إلى حسابات معينة للشركة المعنية ومعرفة أين ذهبت الأموال".

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ويواجه أحمد أحمد اتهاما بإلغاء أحد عقود الرعاية الخاصة بالاتحاد الأفريقي من أجل منح حق التوريد لإحدى الشركات الفرنسية التي يرتبط بعلاقة صداقة مع أصحابها.

وتابع المصدر: "بالنسبة للجزء الفرنسي من التحقيق، تسير الأمور بشكل جيد، فيما يتعلق بالجزء الثاني، سيتم تنفيذ الأمور وفقًا للاتفاقيات القائمة بين فرنسا والدول المعنية".

وأضاف: "تحتل مصر مكانة بارزة حيث تستضيف مقر كاف، وكذلك الإمارات العربية المتحدة التي سيتطلب منها التعاون في التحقيق كما سيُطلب من بلدان أخرى مثل سويسرا تسهيل عمل المحققين".