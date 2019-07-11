بالأعلام.. مشجعو الجزائر يطوفون شوارع السويس قبل مباراة كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

وصل العشرات من مشجعي المنتخب الجزائري إلى مدينة السويس اليوم الخميس، لتشجيع محاربي الصحراء في مباراتهم ضد كوت ديفوار، والمقررة في السادسة مساء اليوم على ملعب ستاد السويس، في إطار التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانتشر مشجعو الجزائر في المقاهي الشعبية وعلى كافتريات الكورنيش، القريبة من محيط ستاد السويس رافعين الأعلام ومرتدين قميص المنتخب الجزائري.

وتوجه عدد من المشجعين إلى منفذ تذكرتي، ومقر رابطة مشجعي منتخب السويس للحصول على التذاكر لدخول المباراة.

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وأعرب مشجعون عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال، وكرم أهل السويس الذين استقبلوهم عقب وصولهم للمدينة، وحسن ضيافتهم في المحال والمقاهي وتقديم مشروبات مجانية لهم، بجانب مساعدتهم في الوصول للمتاجر لشراء مستلزماتهم، قبل المباراة.

كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أعلن مد جسر جوي بين القاهرة والدار البيضاء لنقل أكثر من 2000 مشجع لمتابعة مباراة اليوم.

وشهد ستاد السويس جميع مباريات المجموعة الخامسة، ومباراة دور الـ16 بين مالي وكوت ديفوار، وتجرى اليوم مباراة الدور الـ8 بين منتخب الجزائر وكوت ديفوار.