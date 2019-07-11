الاتحاد المصري يعلن موعد فتح وغلق القيد محليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد محليًا في 29 من الشهر الحالي، فيما تحدد 31 يوليو الجاري موعدًا لنهاية القيد على المستوى الأفريقي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقي المقرر 30 يونيو الماضي ليمهلها شهرًا إضافيًا بناء على طلب من الاتحاد المصري.

ومن المقرر أن تشارك أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي في المسابقات الأفريقية بالموسم المقبل سواء في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب طالبت بفتح باب القيد عاجلاً لتجهيز القائمة الأفريقية (طالع التفاصيل).