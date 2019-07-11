نبوءة مورينيو .. هل يفقد صلاح منافسته على الكرة الذهبية لصالح ماني بسبب أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"صلاح يجب عليه الفوز بكأس أمم أفريقيا مع مصر للمنافسة على الكرة الذهبية".. بهذه الكلمات أنهى البرتغالي جوزيه مورينيو تحليله لمباراة ليفربول وتوتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا 1 يونيو 2019.

محمد صلاح، لاعب منتخب مصر قد سجل هدف ليفربول الأول بمرمى توتنهام بعدما نجح زميله السنغالي ساديو ماني في الحصول على ركلة الجزاء التي سددها مو خلال اللقاء الذي أنتهى بهدفين نظيفين للريدز.

مو ختم موسمه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا وهدافًا للدوري الإنجليزي موسم 2018/2019 بتقاسم اللقب مع زميله بالفريق السنغالي ساديو ماني وكذلك الجابوني أوباميانج لاعب آرسنال.

ليبدأ التساؤول حول هل يستطيع محمد صلاح تكرار إنجازه بالتفوق للمرة الثالثة على نظيريه السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول وكذلك الجابوني أوباميانج لاعب آرسنال والتتويج بلقب أفضل لاعب في أفريقيا وكذلك المنافسة بشكل أقوى على أفضل لاعب بالعالم بجائزة البالون دور بعدما حلّ ثالثًا في العام الماضي.

"تواجدي في حفل جوائز فيفا لأفضل لاعب في العالم يمنحني شعورًا عظيمًا وأتمنى ألا تكون الأخيرة.. أحاول دائمًا أكون الأفضل".. تصريحات محمد صلاح على هامش تواجده في حفل جوائز فيفا لأفضل لاعب 2018.. 24 سبتمبر 2018.

صلاح في هذه الفترة كان هدافًا للدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب بالبريميرليج 2018/2017 في انجلترا، بخلاف قيادته منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 لأول مرة بعد غياب 28 عامًا وغيرها من الإنجازات التي آهلته لذلك؛ حيث حلّ ثالثًا خلف لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد وكريستيانو رونالدو الوصيف المحترف في صفوف يوفينتوس الإيطالي.

وعوّض صلاح حلوله ثالثًا بين أفضل لاعبي العالم لأفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي 2018 وفقًا لجائزتي هيئة الإذاعة البريطانية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد تغلبه على زميله في ليفربول ساديو مانيه والجابوني إيميريك أوبامينج.

صلاح خلال الموسم الجاري 2018/2019 قادم فريقه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ولكن حلّ ثانيًا بالجدول، كما تصدر مو قائمة هدافي الدوري الإنجليزي ولكن بالتقاسم هذه المرة مع ساديو و أوباميانج وعلى مستوى الدولي خرج رفقة منتخب بلاده من دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا التي استضافتها بلاده بعدما سجل هدفين خلال 4 مباريات.. فهل لن يتواجد صلاح ضمن المرشحين لجائزة الأفضل عالميًا حسبما اشترط مورينيو؟

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ماذا عن جائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟

يُعد ساديو ماني ومن بعده الجزائري رياض محرز والجابوني أوباميانج أبرز منافسي صلاح على الجائزة هذه المرة "نسخة عام 2019"؟

ساديو قاسم صلاح وأوباميانج صدارة هداف الدوري الإنجليزي بـ 22 هدفًا، لم يتوّج مع فريقه بالدوري الإنجليزي أو أي بطولة محلية ولكنه ساهم في احتلال الفريق المركز الثاني بالبريميرليج والتتويج بدوري أبطال أوروبا 2018/2019.

وعلى المستوى الدولي يقود منتخه السنغال لدور نصف نهائي كأس أمم أوروبا؛ حيث سجل 3 أهداف خلال 4 مباريات.

محرز توّج مع فريقه مانشستر سيتي بالموسم المنصرم 2018/2019 بالدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو" بالإضافة إلى بطولة الدرع الخيرية "كأس السوبر" ولكنه شارك فقط في 44 مباراة بجميع المنافسات التي خاضها فريقه؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع مثلهم لزملائه.

ويقود منتخب بلاده الجزائر، خلال النسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا لدور الـ 8؛ حيث سجل هدفين خلال 4 مباريات.

أوباميانج لم يتوّج مع آرسنال بأي بطولة في انجلترا وكذلك فشل في التتويج بالدوري الأوروبي ولم يصعد منتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم أفريقيا".

صلاح يُنهي إجابته على أحد الأسئلة لتتجه دفة الأسئلة لذلك الشاب الأسمر على يسار مو، ساديو ماني لاعب ليفربول ليوجه له سؤالًا قد يبدو محرجًا في وجود المتوّج بالجائزة صلاح:"أتيت إلى هنا مرتين ولم تفز بالجائزة كيف ترى ذلك"؟.. يصمت قبل أن يرد في هدوء وثقة:"يجب أن أفكر بشكل إيجابي.. دائمًا الحصول على الجائزة هدف ولدي شغف للوصول له وأظن أن العام المقبل لن أتركها وسأحصل عليها".. يناير 2019.

يبدو أن ماني كان قد يعي ما يقوله فعاد للدوري الإنجليزي ليتصدر جدول هدافي في موسم يصفه هو بالاستثنائي له ويقود ليفربول للتتويج بدوري الأبطال ومنتخب بلاده لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا.. فهل يحل بدلاً من صلاح في صاحب جائزة أفضل لاعب في أفريقيا وكذلك يدخل سباق المرشحين لجائزة أفضل لاعب في 2019 التي رشح مورينيو صلاح للمنافسة عليها حال تتويجه بكأس أمم أفريقيا مع مصر؟