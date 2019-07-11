مشاغب برشلونة إلى أين؟

يستهدف نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لجمع المال اللازم لمساعدة النادي على صفقات مجنونة بقيمة وصول الثنائي الهجومي أنتوان غريزمان من صفوف اتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو قيمة كسر عقد اللاعب بجانب ضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان في صفقة ينتظر أن تقدر قيمتها قرابة 200 مليون يورو.

النادي الكتالوني الذي أنفق بالفعل 75 مليون يورو للتعاقد مع فرانكي دي يونغ من صفوف أياكس أمستردام قرر اللجوء إلى البيع لجمع المال ويعد الفرنسي عثمان ديمبيلي حل مهم للنادي من أجل توفير مبلغ مالي يساهم بقوة على تحقيق حلم الجمع بين نيمار وغريزمان في فريق واحد في الموسم المقبل.

ويعد نادي بايرن ميونيخ وفقا لصحيفة بيلد الألمانية هو الخيار الأبرز للتعاقد مع ديمبيلي مقابل 100 مليون يورو وذلك لكون النادي الألماني يبحث عن تعويض رحيل الثنائي فرانك ريبيري واريين روبين عن صفوفه بنهاية الموسم الماضي.

ويصنف بايرن ميونيخ اللاعب الفرنسي ديميبيلي كخطة “ب” وذلك في حال فشل النادي في ضم الألماني الدولي ليروي سان من صفوف مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ويسعى المدرب الألماني يورغن كلوب هو الآخر عن تعزيز صفوف فريقه بضم لاعب وسط هجومي شاب مما دفعه للتفكير بقوة في ضم عثمان ديمبيلي لمنافسة محمد صلاح وساديو ماني وشيردان شاكيري وأليكس تشامبرلين على مكان أساسي بقميص بطل أوروبا.

ويخطط برشلونة للتخلص من ديمبيلي بسبب مشاكل اللاعب الانضباطية التي لا تتوقف حيث اعتاد النادي على غياب اللاعب عن التدريبات من دون أذن مسبق بجانب المعاناة من الاصابات بشكل مستمر وتذبذب المستوى من حين آخر.

وكان برشلونة قد تعاقد مع ديمبيلي من صفوف بوروسيا دورتموند الالماني في صيف 2017 مقابل 105 مليون يورو دفعت لفريق ملعب سيجنال ايدونا برك في ألمانيا وذلك من أجل تعويض رحيل اللاعب البرازيلي نيمار عن ملعب كامب نو في صفقة قدرت 222 مليون يورو وهي الصفقة الاغلى في تاريخ كرة القدم في الوقت الحالي.