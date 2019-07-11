ريال مدريد يتعاقد مع شقيق نجمه الياباني كوبو

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، مع إيغي كوبو، شقيق نجمه الياباني الجديد تاكيفوسا كوبو.
سينضم إيغي إلى قطاعات الناشئين بالنادي “الملكي”، بعدما توجه رفقة والدته إلى مدريد للخضوع للكشف الطبي.
وانضم إيغي (12 عاماً) إلى ريال مدريد قادماً من يوكوهامامارينوس.
وتعاقد ريال مدريد الشهر الماضي مع تاكيفوسا كوبو (18 عاماً) من نادي طوكيو إف.سي.
وكوبو سينضم في فريق الصف الثاني بالنادي، “ريال مدريد كاستيا”، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الموسم المقبل.
ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إسبانية رددت أن قيمتها بلغت مليوني يورو.
وذكر النادي في موقعه الإلكتروني، أن كوبو واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، وهو يحظى بإمكانيات فنية كبيرة وموهبة هائلة كلاعب خط وسط مهاجم، كما يتمتع برؤية رائعة للملعب وسرعة ورؤية للمرمى”.
وسجل كوبو ظهوره الأول ضمن صفوف المنتخب الياباني في مواجهة السلفادور في 9 يونيو (حزيران) الماضي.
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