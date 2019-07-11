باريس سان جيرمان ينافس بايرن ميونخ لضم ساني

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للدخول في مفاوضات مع نادي مانشستر سيتي الانجليزي، من أجل ضم الألماني ليروي ساني. وذكرت صحيفة " سبورت " الاسبانية ان باريس سان جيرمان يسعى لضم ساني، تحسبًا لرحيل البرازيلي جيرمان يسعى لضم ساني، تحسبًا لرحيل البرازيلي نيمار ومن قبل باريس سان جيرمان دخل بايرن ميونخ، في مفاوضات مع مانشستر سيتي لضم ساني ايضا، لدعم الفريق بعد اعتزال روبن. واوضحت الصحيفة ان باريس سان جيرمان بدأ التفكير في حلول اخري بعد ازمة نيمار الأخيرة مع الفريق، ورغبة اللاعب في الرحيل، خاصة مع وجود إهتمام من نادي برشلونة بإستعادته.

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