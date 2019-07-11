تعرف على بديل طارق حامد في الزمالك حال رحيله

شهدت الايام الماضية عرض من نادي اتحاد جدة لضم طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر، على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد.
وظهرت أنباء في الفترة الأخيرة، عن إهتمام الزمالك بالتعاقد مع أكثر من لاعب، لتعويض طارق حامد في حال رحيله.
وأبرز المرشحين هو نبيل دونجا لاعب نادي بيراميدز والذي ظهر باداء مميز فيبطولة الدوري، وجعله مؤهلاً للإنضمام لمنتخب مصر.
كما ياتي محمود حمادة لاعب وسط الانتاج الحربي ضمن المرشحين ايضا للإنضمام لصفوف الابيض، وظهر ايضا بصورة جيدة في بطولة الدوري موسم 2018/2019.
كما يملك الزمالك عدد من اللاعبين البدلاء لطارق حامد، ولكنهم ليسوا على نفس
فيما أكد مسئولو الزمالك تمسكهم بطارق حامد، حيث انه من الاعمدة الاساسية للفريق وكان من أسباب الفوز بالبطولة الكونفدرالية في نسختها الاخيرة.
وصرح أمير مرتضي المشرف علي الكرة بنادي الزمالك عبر حسابه علي " تويتر" بأن قوام الفريق الاساسي ليس للبيع، اياً كانت المغريات وان هدفهم ان يحافظو علي لاعيبي الفريق الدوليين".
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