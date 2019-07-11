بورتو يتعاقد مع الأرجنتيني سارافيا

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أعلن نادى بورتو البرتغالى تعاقده مع الأرجنتيني، رينزو سارافيا، ظهير أيمن نادى راسينج لمدة أربع موسم خلال فترة الانتقالاتالصيفية الجارية.
ونشر نادى بورتو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،
وبدأ رينزو صاحب الـ٢٤ عاما مسيرته الكروية فى نادى راسينج الأرجنتيني عام ٢٠١٣ إلى أن انتقل إلى نادى بورتو البرتغالى.
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