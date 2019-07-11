طارق فتحي منسق الشئون الإدارية لمعسكر منتخب مصر لتنس الطاولة

قرر فرع الاتحاد المصري لتنس الطاولة بالإسماعيلية تعيين الكابتن طارق فتحى مسؤوليةالمنسق العام للشؤون الادارية لمعسكر المنتخب المصري
لتنس الطاولة.
ويقام معسكر منتخب مصر لتنس الطاولة في الإسماعيلية خلال الفترة من ١٣ وحتى ٢٨ يوليو الجارى.
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