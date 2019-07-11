طارق فتحي منسق الشئون الإدارية لمعسكر منتخب مصر لتنس الطاولة

قرر فرع الاتحاد المصري لتنس الطاولة بالإسماعيلية تعيين الكابتن طارق فتحى مسؤولية المنسق العام للشؤون الادارية لمعسكر المنتخب المصري المنسق العام للشؤون الادارية لمعسكر المنتخب المصريلتنس الطاولة. ويقام معسكر منتخب مصر لتنس الطاولة في الإسماعيلية خلال الفترة من ١٣ وحتى ٢٨ يوليو الجارى.

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