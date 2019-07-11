المقاولون العرب يتمسك بمجلي وطاهر محمد للموسم المقبل

أكد نادي المقاولون العرب تمسكه بعدم بيع الثنائي محمد مجلي وطاهر محمد طاهر لاعبا الفريق، إلا في حال وصول عرضٍ كبيرٍ ومغري، حيث تسعى إدارة النادي إلى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.
ويرغب المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، فى بناء فريق قوي من أجل الموسم المقبل،والتأهل إلى البطولات الأفريقية، العودة الأمجاد الفريق أفريقيًا، حيث مكانته الطبيعية وفق تأكيدات مسئولي النادى .
و كان المقاولون العرب قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى المركز الرابع لهذا الموسم، واحتل المركز الخامس برصيد ٤٨
وكان المقاولون أبدى موافقته على بيع طاهر محمد، في وقت سابق، حال وصول عرض كبير، لكن يسود اتجاه داخل المقاولون على إبقاء كل من طاهر محمد ومحمد مجلي من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، ونفس الأمر لأحمد علي مهاجم الفريق الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، لنادي بيراميدز.
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