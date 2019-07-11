مبابي يتصدر قائمة أغلى 11 لاعبًا في العالم

تصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قائمة أغلى 11 لاعب كرة قدم، تحت (21 عامًا) للعام الثاني على التوالي.

ذكرت صحيفة (سبورت) الإسبانية، اليوم الخميس، أن قيمة مبابي المالية تبلغ 261.6 مليون يورو، بحسب القائمة، التي نشرتها "برايم تايم سبورت".

أوضحت الصحيفة عدم وجود أي إسباني في القائمة التي تشمل أغلى 11 لاعبًا في العالم،

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تخلو من وجود لاعبين إسبان.

يتم اختيار اللاعب وفقًا لعمره ومركزه وناديه، وعقده والقيمة المالية والمباريات الدولية، والأهداف، ودقائق اللعب.

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ويحتل مبابي قائمة أغلى اللاعبين من حيث القيمة المالية، مقارنة مع الإنجليزي جادون سانشو، لاعب دورتموند، الذي تقدر قيمته (120.3 مليون

يورو)، أما الهولندي دي ليخت، لاعب إياكس، فيحتل المركز الثالث (74.5 مليون يورو).

من الأسماء الأخرى الموجودة بالقائمة ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول بقيمة ( 73.6 مليون)، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي (40.8 مليون)، وديكلان رايس لاعب وست هام (39 مليونًا)، وريان سيسينون لاعب فولهام (33.8 مليون)، وكالوم هدسون أودوي لاعب تشيلسي (31.7 مليون).

إضافة إلى ماتيو جندوزي لاعب آرسنال (42.8 مليون)، وحسام عوار لاعب ليون (41.6 مليون)، وإبراهيما كوناتي لاعب لايبزيج (36.3 مليون).