فتح باب القيد المحلي 29 يوليو

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو المقبل، فيما تحدد يوم 31 يوليو موعدًا لنهاية القيد الأفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية وهي: الأهلي والزمالك القيد الأفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية وهي: الأهلي والزمالكوبيراميدز والمصري. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقي المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرًا إضافيًّا بناء على طلب الاتحاد المصري.

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