شاهد.. محمد صلاح يبدأ استعداداته للموسم الجديد

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بدأ النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مبكرًا استعداداته للموسم الجديد، بعد خروج المنتخب المصري من دورالـ16 لبطولة الأمم الأفريقية، المقامة فيمصر عن طريق جنوب أفريقيا بنتيجة هدف من دون رد.
نشر صلاح، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، صورة
واستطاع "مو" أن يحقق لقب دورى أبطال أوروبا الموسم الماضي، رفقة الريدز، بعد الفوز على توتنهام بنتيجة هدفين للاشئ.
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