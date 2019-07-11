المنتخب الأوليمبي يتراجع عن الوديات الأفريقية في سبتمبر

تراجع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، عن خوض وديات مع منتخبات أفريقية خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر

المقبل.

قال شوقي غريب، ان المنتخب سيخوض وديتين مع منتخبات من آسيوية أو أوروبية،

موضحاً ان تأجيل المرحلة النهائية لتصفيات بطولة أفريقية المؤهلة للأوليمبياد، من يونيو إلى سبتمبر المقبل، جعل هناك صعوبة في أن يلعب منتخب مصر وديات مع منتخبات أفريقية.