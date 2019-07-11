صورة تذكارية لسفيرة مصر في قبرص مع بعثة الزمالك

حرصت مي طه خليل، سفيرة مصر فى قبرص، على التقاط صورة تذكارية مع بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى فندق رودون بمنطقة أجروسي الجبلية بقبرص.
كانت سفيرة مصر في قبرص قامت بزيارة معسكر الزمالك، اليوم الخميس، ومعها أحمد بسيوني، القنصل العام، وماجد مهاب، مستشار السفارة، وكان في استقبالها ومرافقيها، اللواء
ووجهت سفيرة مصر في قبرص الدعوه للبعثة على الغداء بمدينة نيقوسيا التي تبعد عن أجروسي بـ٤٥ دقيقة.
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