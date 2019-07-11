رياضة | نيمار يضغط على باريس جيرمان للرحيل الى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يضغط على باريس جيرمان للرحيل الى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم ينظر نجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، لضغوط وتهديدات إدارة باريس سان جيرمان بعد عدم انضمامه لتدريبات الفريق استعدادًا للموسم القادم.

حيث قامت صحيفة ليكيب الفرنسية بنقل صورة لنجم البرازيل على الشاطئ وهو يلعب مباراة كرة قدم طائرة ضمن فعاليات الأكاديمية الخاصة به في البرازيل.

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وأوضحت أن جناح باريس بصدد المشاركة في مباراة كرة خماسية على مدار اليومين المقبلين في إطار حملة الترويج للأكاديمية البرازيلية.

وساءت العلاقة بين نيمار ومسؤولي بي إس جي، في ظل رغبة اللاعب بالرحيل عن النادي هذا الصيف، والعودة مجددًا إلى صفوف فريقه القديم برشلونة الإسباني.

ويبتعد نيمار عن الملاعب منذ إصابته في كاحل القدم خلال مباراة ودية بين البرازيل وقطر أوائل يونيوالماضي، مما تسبب في غيابه عن بطولة كوبا أمريكا.