رياضة | هل يرحل نجم كوت ديفوار عن كريستال بالاس ؟

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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن غياب الإيفواري ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس عن الصور الجديدة التي التقطت للفريق وذلك تزامنا مع أنباء رحيله إلى أحد أندية شمال لندن.



وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن ​آرسنال يحاول​ التعاقد مع زاها ويقومون بتجهيز عرض يتضمن ثلاثة لاعبين لاتمام الصفقة.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من غياب زاها إلا أن مشاركته في ​كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا بمصر​ هي السبب الأكثر احتمالا لغيابه عن صورة فريقه كريستال بالاس.