رياضة | بعرض مغري.. الاتحاد يتفوق على الهلال والنصر في صفقة كبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعرض مغري.. الاتحاد يتفوق على الهلال والنصر في صفقة كبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة نادي الاتحاد للتوقيع مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عبدالفتاح آدم، الذي تألق الموسم الماضي وساهم في حصول الفريق الأصفر على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والوصول لأفضل مركز في دوري المحترفين في تاريخ الفريق القصيمي، بعد أن حل ثالثاً بجدول الترتيب النهائي.

وأشارت صحيفة "الكبار" السعودية إلى قيام الاتحاد برفع عرضه لخطف آدم؛ والذي وصلت قيمته إلى 22 مليون ريال.

وأوضحت الصحيفة أن مدة العقد لن تقل عن 4 أعوام إن لم تكن 5، وتدرس إدارة التعاون العرض لكنها لم تحسم أمرها بعد، أملاً في تقديم نادي الهلال أو نادي النصر لعرض أعلى من ناحية القيمة المالية.

وارتفع سعر آدم خلال الفترة الماضية بسبب التنافس الكبير بين الاتحاد والنصر والهلال حتى وصل إلى 18 مليون ريال، رغم أن قيمته السوقية وفقاً لموقع ترانسفير ماركت العالمي لا تتعدى 750 ألف يورو.