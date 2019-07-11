رياضة | تعرف على صفقات طهطا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على صفقات طهطا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي طهطا أحد أندية القسم الثانى والمشارك بالمجموعة الأولى تعاقده مع 6 لاعبين جدد فى اطار دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد من منافسات مجموعة الصعيد من دوري القسم الثاني.

وقال هيثم جمعة، عضو مجلس إدارة نادي طهطا : التعاقدات الجديدة تشمل كلًا من هيثم شعبان ظهير أيسر ديروط، وعمر صلاح لاعب الداخلية وناشى الأهلى السابق وأحمد سيد لاعب وسط الأوليمبي، ومحمود نبيل مدافع الأوليمبي، وحماده علي ظهير أيمن إنبي ووادي دجلة وعلاء ريشة راس حربه الحمام المطروحى بجانب تجديد تعاقد باسم دنيا الظهير الأيمن للفريق وعلى رشاد ومحموظ جميل وعبد العال الزقازيقى.

وأضاف جمعة بأن اللاعبين الجدد قاما بالتوقيع في حضور بركات إبراهيم المدير الفني.

ويقود طهطا جهاز فني يضم بركات إبراهيم مديراً فنياً، وكريم عبد الحكيم وعلي فتحي مدربان، ورضوان بل مدرب حراس مرمى، وحسن الفوى إداري، وعادل حسين مديراً للكره، وأسامة الجزيري طبيب.