رياضة | الهواري يتابع الأعمال التطويرية بنادي الشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهواري يتابع الأعمال التطويرية بنادي الشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، على متابعة آخر التطورات الإنشائية التي تم العمل بها في الفترة الأخيرة، ومشروع امتداد النادي والمسند إنشاؤه إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتي تشمل 6 ملاعب (كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد)، وكذلك منطقة اللاند سكيب.

وأنهى القائمون على مشروع امتداد النادي من إنشاء منطقة ألعاب الأطفال، وعبر فكري الهواري رئيس النادي عن رضاه التام بما حققه من تطوير بمنشآت النادي لـتلبية احتياجات الأعضاء وتوفير لهم الإمكانيات.

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