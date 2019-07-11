رياضة | الهواري يتابع الأعمال التطويرية بنادي الشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهواري يتابع الأعمال التطويرية بنادي الشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، على متابعة آخر التطورات الإنشائية التي تم العمل بها في الفترة الأخيرة، ومشروع امتداد النادي والمسند إنشاؤه إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتي تشمل 6 ملاعب (كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد)، وكذلك منطقة اللاند سكيب.
وأنهى القائمون على مشروع امتداد النادي من إنشاء منطقة ألعاب الأطفال، وعبر فكري الهواري رئيس النادي عن رضاه التام بما حققه من تطوير بمنشآت النادي لـتلبية احتياجات الأعضاء وتوفير لهم الإمكانيات.
وأكد الهواري، أن مجلس الإدارة يسير على الخطة التي أعدها للنهوض بالنادي على مراحل مدروسة بعناية، لجعل نادي الشيخ زايد شمعة مضيئة لمصر كلها.
وخلال تفقده المنشآت الجديدة والمتطورة بالنادي؛ أشاد الهواري بأعمال التطوير التي تمت به، موجها الشكر لجميع القائمين على تلك الأعمال وإخراجها بهذه الصورة الجيدة لخدمة رواد النادي، مؤكداً حرصه على تقديم كامل الدعم لجميع الرياضيين والموهبين والمتميزين بالنادي، مشيراً إلى أن أعمال التطوير حق للنادي وأعضائه وواجب وليس منة أو فضل من مجلس الإدارة.
ووجه الهواري الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه ووقوفه مسانداً لنادى الشيخ زايد وموافقته على الاعتمادات الخاصة لبعض الإنشاءات وإنشاء تراك أحدث بدعم من وزارة الشباب والرياضة في إطار الخطة الموضوعة لتطوير الانشاءات بالنادي.