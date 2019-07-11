رياضة | الزمالك يرحب برحيل بهاء مجدي وإبراهيم حسن للإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرحب برحيل بهاء مجدي وإبراهيم حسن للإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب مسئولو الزمالك بعودة كل من إبراهيم حسن وبهاء مجدي إلى صفوف الإسماعيلي في الموسم المقبل نظير تنازل الدراويش عن المستحقات المالية المتأخرة لهم في الصفقتين.



وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب عدم القناعة بمستوى الثنائي حتى الآن والبحث عن بدائل لهما في نفس مركزهما مع الفريق والإتحاه لإبرام صفقات قوية في الموسم الكروي الجديد بهدف سد النقص الموجود في بعض المراكز.



واعتمد الزمالك أغلب فترات الموسم الجاري على عبدالله جمعة في مركز الجبهة اليسرى وقدم مستوى مميز في الوقت الذي جلس فيه بهاء مجدي على دكة البدلاء له ولم يشارك سوى في لقاءات قليلة.



في الوقت الذي واجه إبراهيم حسن انتقادات عديدة بسبب تذبذب مستواه ورغم حصوله على فرصته في العديد من اللقاءات لكنه لم يثبت نفسه.